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22 Mayıs 2020, Cuma
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Mariano kesin yolcu

Mariano kesin yolcu

Sözleşmesinin son senesinde olan 'ya yeni teklifin yapılmayacağı kesinleşti.

Sözleşmesinin son senesinde olan 'ya yeni teklifin yapılmayacağı kesinleşti. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi. 2017'de Sevilla'dan 4.5 milyon euro'ya gelen Mariano sarı-kırmızılılarda 2 , 1 , 1 de kazandı. Mariano bu sezon 32 maçta 5 asist yaptı
  1. 22.5.2020
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