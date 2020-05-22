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22 Mayıs 2020, Cuma
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Aslan yeniden sahaya indi

Aslan yeniden sahaya indi

Koronavirüs testleri negatif çıkan Cimbom, Florya’da çalışma yaptı.

6 gün sonra yeniden 'nde takım halinde çalışma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testinde bir antrenörün pozitif çıkması ve sokağa çıkma yasağının da olmasıyla antrenmanlara ara veren sarı-kırmızılılar dün çift idman yaptı. Günün ilk yarısında sahada kuvvet ve kondisyon çalışması yapan Cimbom, ikinci antrenmanında ise taktik ağırlıklı idman yaptı. Futbolcuların ağırlık çalışırken eldiven takması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca yardımcı antrenörler de maskeyle idmanda yer aldı.
  1. 22.5.2020
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