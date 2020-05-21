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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Son testler temiz çıktı

Son testler temiz çıktı

Kulübü, corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. 14 'ta bir personelde corona virüsü olduğunu açıklayan , dün yapılan son testte tüm personelin değerlerinin negatif çıktığını belirtti. Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi bugün itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Kulübü, corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. 14 'ta bir personelde corona virüsü olduğunu açıklayan , dün yapılan son testte tüm personelin değerlerinin negatif çıktığını belirtti. Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi bugün itibarıyla başlayacağı belirtildi.

  1. 21.5.2020
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