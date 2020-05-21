Son testler temiz çıktı

Galatasaray Kulübü, corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. 14 Mayıs'ta bir personelde corona virüsü olduğunu açıklayan sarı- kırmızılılar, dün yapılan son testte tüm personelin değerlerinin negatif çıktığını belirtti. Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi bugün itibarıyla başlayacağı belirtildi.