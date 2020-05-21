McGree için tekliflere açığız

21 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında konuşan kulübün sportif direktörü Bruce Djite, herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Djite, "Eğer onu isteyen kulüpler varsa görüşmekten memnuniyet duyarız" dedi. McGree bu sezon 21 maçta 12 gol, 6 asistle oynadı. Adı Dortmund ve Glasgow Rangers ile de anılan McGree için 5 milyon dolar talep ediliyor.