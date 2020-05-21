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21 Mayıs 2020, Perşembe
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için tekliflere açığız

McGree için tekliflere açığız

basını, 'ın Adelaide United'da forma giyen Riley ile ilgilendiğini duyurdu.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında konuşan kulübün sportif direktörü Bruce , herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Djite, "Eğer onu isteyen kulüpler varsa görüşmekten memnuniyet duyarız" dedi. bu sezon 21 maçta 12 gol, 6 asistle oynadı. Adı Dortmund ve Glasgow Rangers ile de anılan McGree için 5 milyon dolar talep ediliyor.

  1. 21.5.2020
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