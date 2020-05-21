Mapeza: Kariyerimin zirvesiydi

Zimbabveli futbolcu, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmasının unutulmaz olduğunu açıkladı. Mapeza, "Barcelona ve M. United'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. O dönem Devler Ligi'ne gitmek çok zordu. 16 takım katılıyordu" dedi.