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21 Mayıs 2020, Perşembe
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: Kariyerimin zirvesiydi

Mapeza: Kariyerimin zirvesiydi

1994-95 sezonunda Polonya Ligi ekibi Pniewy takımından 'a transfer olan Norman , sarı-kırmızılılarda kariyerinin zirvesine çıktığını söyledi.

Zimbabveli futbolcu, 'da 'nde oynama fırsatı bulmasının unutulmaz olduğunu açıkladı. , " ve M. United'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. O dönem Devler Ligi'ne gitmek çok zordu. 16 takım katılıyordu" dedi.

  1. 21.5.2020
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