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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Logolu maske satışı başlıyor

Logolu maske satışı başlıyor

Corona virüsü nedeniyle ülkenin hemen hemen her yerinde maske takmanın zorunlu olması üzerine harekete geçti.

Cimbom'un, maske üreticisi bir firma ile sponsorluk konusunda el sıkışmak üzere olduğu öğrenildi. Kulübün bu sponsorlukla GS Store'da kulüp logolu maske satışına başlaması bekleniyor.

  1. 21.5.2020
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