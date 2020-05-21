Galatasaray 8 yabancı oyuncu önerisine karşı çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumunu konuşmak için bir araya geldi. Milliyet'te yer alan habere göre toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp, federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi.

Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.

Albayrak'ın kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi.