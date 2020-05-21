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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray 17 kulüp istedi! G.Saray karşı çıktı

8 yabancı oyuncu önerisine karşı çıktı

Galatasaray 8 yabancı oyuncu önerisine karşı çıktı

'nin ile liglerin durumunu görüşmek için yaptığı toplantıda 17 kulübün, gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısını 8'e düşürmeyi teklif ettği ifade edilirken, bu öneriye 'ın karşı çıktığı öğrenildi.

, ile liglerin durumunu konuşmak için bir araya geldi. Milliyet'te yer alan habere göre toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp, federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi.

Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.

Albayrak'ın kalan 8 haftanın 'da yapılması teklifine ise Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa 'de olsun. , , , ve 'da yeteri kadar tesis var" dedi.

  1. 21.05.2020
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