Galatasaray 8 yabancı oyuncu önerisine karşı çıktı
TFF'nin Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumunu görüşmek için yaptığı toplantıda 17 kulübün, gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısını 8'e düşürmeyi teklif ettği ifade edilirken, bu öneriye Galatasaray'ın karşı çıktığı öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumunu konuşmak için bir araya geldi. Milliyet'te yer alan habere göre toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp, federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi.
Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.
GALATASARAY KARŞI ÇIKTI
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.
Albayrak'ın kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi.
- 21.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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