Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kanga savaşı!
Suudi Arabistan basını Gabonlu yıldıza Al-Ahli, G.Saray ve F.Bahçe'nin talip olduğunu yazdı. Kanga'ya bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyuran Arap basını, "Bu oyuncu için her an yeni kulüpler de gündeme gelebilir" dedi.
G.Saray transfer çalışmalarını sürdürürken Suudi Arabistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Arap basını bir süredir transferde en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Guelor Kanga'ya Al- Ahli dışında Türk takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı. Ayrıca bu oyuncu için her an yeni kulüplerin devreye girebileceği de haberde özellikle vurgulandı.
SERBEST KALMASI AVANTAJ
Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan basını Sparta Prag'da oynayan ve attığı 10 golle dikkatleri üstüne çeken 29 yaşındaki Gabonlu oyuncunun serbest kalacak olmasını da avantaj olarak gösterdi.
GOLCÜLERLE YARIŞACAK ÇAPTA
Kanga'nın orta sahada yer almasına rağmen forvetlerle yarışacak düzeyde çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Arap basını bu futbolcu için 3 kulübün büyük bir rekabete girdiğini duyurdu.
- 21.05.2020
- Güncelleme: 21.05.2020 02:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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