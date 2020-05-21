Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kanga savaşı!

G.Saray transfer çalışmalarını sürdürürken Suudi Arabistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Arap basını bir süredir transferde en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Guelor Kanga'ya Al- Ahli dışında Türk takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazdı. Ayrıca bu oyuncu için her an yeni kulüplerin devreye girebileceği de haberde özellikle vurgulandı.

SERBEST KALMASI AVANTAJ



Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan basını Sparta Prag'da oynayan ve attığı 10 golle dikkatleri üstüne çeken 29 yaşındaki Gabonlu oyuncunun serbest kalacak olmasını da avantaj olarak gösterdi.

GOLCÜLERLE YARIŞACAK ÇAPTA



Kanga'nın orta sahada yer almasına rağmen forvetlerle yarışacak düzeyde çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Arap basını bu futbolcu için 3 kulübün büyük bir rekabete girdiğini duyurdu.