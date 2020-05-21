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21 Mayıs 2020, Perşembe
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ve arasında Kanga savaşı!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kanga savaşı!

basını Gabonlu yıldıza Al-Ahli, G.Saray ve F.Bahçe'nin talip olduğunu yazdı. Kanga'ya bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyuran Arap basını, "Bu oyuncu için her an yeni kulüpler de gündeme gelebilir" dedi.

G.Saray çalışmalarını sürdürürken Suudi Arabistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Arap basını bir süredir transferde en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Guelor Kanga'ya Al- Ahli dışında Türk takımlarından ve 'nin talip olduğunu yazdı. Ayrıca bu oyuncu için her an yeni kulüplerin devreye girebileceği de haberde özellikle vurgulandı.

SERBEST KALMASI AVANTAJ

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan basını 'da oynayan ve attığı 10 golle dikkatleri üstüne çeken 29 yaşındaki Gabonlu oyuncunun serbest kalacak olmasını da avantaj olarak gösterdi.

GOLCÜLERLE YARIŞACAK ÇAPTA

Kanga'nın orta sahada yer almasına rağmen forvetlerle yarışacak düzeyde çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Arap basını bu futbolcu için 3 kulübün büyük bir rekabete girdiğini duyurdu.

  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 02:18
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