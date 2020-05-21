Cyriel Dessers'in hocasından Galatasaray açıklaması!
Hollanda ekibi Heracles'in teknik direktörü Tim Gilissen, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cyriel Dessers'in geleceği hakkında konuştu. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Gilissen, Nijeryalı golcünün cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'la adı anılan Heracles'in golcüsü Cyriel Dessers için kulübünden açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, Nijeryalı golcü için transfer teklifleri aldıklarını doğruladı.
"KULÜP İŞARET VERDİ"
Hollanda basınına konuşan Gilissen, 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken, "Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" dedi.
Öte yandan Heracles'in golcü oyuncu için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
- 21.05.2020
- Güncelleme: 21.05.2020 19:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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