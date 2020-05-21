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21 Mayıs 2020, Perşembe
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'in hocasından açıklaması!

Cyriel Dessers'in hocasından Galatasaray açıklaması!

ekibi Heracles'in , 'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen 'in geleceği hakkında konuştu. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Gilissen, Nijeryalı golcünün cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'la adı anılan Heracles'in golcüsü için kulübünden açıklama geldi. ekibinin , Nijeryalı golcü için teklifleri aldıklarını doğruladı.

"KULÜP İŞARET VERDİ"
Hollanda basınına konuşan Gilissen, 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken, "Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" dedi.

Öte yandan Heracles'in golcü oyuncu için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 19:12
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