Anthony Modeste'ye 14 milyon Euro'luk şok! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın kapısından dönmüştü! Fransız golcüye büyük şok

'ye 14 milyon Euro'luk şok!

Anthony Modeste'ye 14 milyon Euro'luk şok!

2017 yılında olduğu ekibi 'dan olaylı ayrılan 'ye kötü haber geldi. Bir dönem 'ın da transfer listesinde bulunan Fransız futbolcunun, ödenmemiş 14 milyon Euro'luk maaşı Çin kulübünün iflasına takıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2018'de 'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak kulübü ile 'lık olması sebebiyle vazgeçilen Fransız futbolcu 'ye kötü haber geldi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre iflas ettiği için kapandığını açıklayan Tianjin Quanjian, Fransız golcüye olan 14 milyon Euro'luk maaş borcunu ödemeyecek.

Galatasaray'ın vazgeçtiği Modeste, kulübü ile yaşadığı sorunların ardından sözleşmesi devam etmesine rağmen tek taraflı fesih yapıp eski takımı Köln'e bedelsiz olarak imza atmıştı. FIFA'ya taşınan davada tecrübeli futbolcu haklı bulunmuştu.


  1. 21.05.2020
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