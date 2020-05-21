Anthony Modeste'ye 14 milyon Euro'luk şok!
2017 yılında transfer olduğu Çin ekibi Tianjin Quanjian'dan olaylı ayrılan Anthony Modeste'ye kötü haber geldi. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Fransız futbolcunun, ödenmemiş 14 milyon Euro'luk maaşı Çin kulübünün iflasına takıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2018'de Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak kulübü Tianjin Quanjian ile FIFA'lık olması sebebiyle vazgeçilen Fransız futbolcu Anthony Modeste'ye kötü haber geldi.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre iflas ettiği için kapandığını açıklayan Tianjin Quanjian, Fransız golcüye olan 14 milyon Euro'luk maaş borcunu ödemeyecek.
Galatasaray'ın vazgeçtiği Modeste, Çin kulübü ile yaşadığı sorunların ardından sözleşmesi devam etmesine rağmen tek taraflı fesih yapıp eski takımı Köln'e bedelsiz olarak imza atmıştı. FIFA'ya taşınan davada tecrübeli futbolcu haklı bulunmuştu.
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