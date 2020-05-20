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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Test zamanı

Test zamanı

Performans ekibindeki bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından antrenmanlara 6 gün ara veren sarı-kırmızılı takım, bugün tekrar testten geçirilecek.

Performans ekibindeki bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından antrenmanlara 6 gün ara veren sarı-kırmızılı takım, bugün tekrar testten geçirilecek. Sonuçların negatif olması halinde yarın, 'nde çalışmalar kaldığı yerden başlayacak.
  1. 20.5.2020
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