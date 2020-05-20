Terim boş durmuyor! Yeni keşfi Arjantin'den
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki geleceği netlik kazanmayan Henry Onyekuru'nun alternatiflerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. WyScout üzerinden oyuncu izleyen Terim'in, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega'yı çok beğendiği ve scout ekibinden detaylı bir rapo isttediği öğrenildi.
Henry Onyekuru konusunda henüz net bir gelişme olmaması nedeniyle Fatih Terim gelecek sezon için alternatifleri masaya dökmeye devam ediyor.
Evde boş durmayan ve WyScout üzerinden oyuncular ve maçlar izledi. Bu dönemde gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega...
17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Terim boş durmuyor! Yeni keşfi Arjantin'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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