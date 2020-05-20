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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Terim boş durmuyor! Yeni keşfi Arjantin'den

Terim boş durmuyor! Yeni keşfi Arjantin'den

Terim boş durmuyor! Yeni keşfi Arjantin'den

Galatasaray Teknik Direktörü , takımdaki geleceği netlik kazanmayan 'nun alternatiflerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. üzerinden oyuncu izleyen Terim'in, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De 'yı çok beğendiği ve scout ekibinden detaylı bir rapo isttediği öğrenildi.

Henry Onyekuru konusunda henüz net bir gelişme olmaması nedeniyle gelecek sezon için alternatifleri masaya dökmeye devam ediyor.

Evde boş durmayan ve üzerinden oyuncular ve maçlar izledi. Bu dönemde gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De ...

17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.

  1. 20.5.2020
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