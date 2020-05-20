Terim boş durmuyor! Yeni keşfi Arjantin'den

Henry Onyekuru konusunda henüz net bir gelişme olmaması nedeniyle Fatih Terim gelecek sezon için alternatifleri masaya dökmeye devam ediyor.

Evde boş durmayan ve WyScout üzerinden oyuncular ve maçlar izledi. Bu dönemde gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega...

17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.