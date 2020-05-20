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Sensiz olmaz

Sensiz olmaz

, başlattığı 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle 'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacak.

, başlattığı 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle 'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacak. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.
  1. 20.5.2020
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