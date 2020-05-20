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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Onyekuru- takası

Onyekuru-Belhanda takası

'da 'nın menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler.

kulübüne, ile ilgili bir başvuru yok. Ancak menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler. Bu arada Garry Rodrigues için henüz ödemeleri tamamlayamayan Ittihad, Belhanda için bir teklif yapsa bile değerlendirilmeyecek.
  1. 20.5.2020
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