Galatasaray'da Maicon için görüşmeler başladı! Önerilen rakam...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr, sarı kırmızılılardan kiraladığı Maicon'un bonservisini almak için masaya oturdu. Öte yandan Plus-sport'un haberine göre, Brezilyalı futbolcu için ilk resmi teklif yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Al Nasr, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini almak için görüşmelere başladı.
Plus-sport.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için yapılan görüşmelerde, ilk resmi teklif sunuldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Al Nasr yönetiminin Galatasaray'a, Maicon için ilk etapta 3 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.
RUI VITORIA İSTEDİ
Öte yandan şu anda Al Nasr kulübünün teknik direktörlüğünü üstlenen ve Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Rui Vitoria'nın, bu transferi yönetimden özel olarak istediği aktarıldı.
Maicon, bu sezon toplamda çıktığı 26 karşılaşmada gol veya asist üretemezken, 2340 dakika sahada kalmıştı.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 12:27
- Galatasaray'da Maicon için görüşmeler başladı! Önerilen rakam...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Maicon için görüşmeler başladı! Önerilen rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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