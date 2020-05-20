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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'da için görüşmeler başladı! Önerilen rakam...

Galatasaray'da Maicon için görüşmeler başladı! Önerilen rakam...

'da son dakika haberi... Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr, sarı kırmızılılardan kiraladığı 'un bonservisini almak için masaya oturdu. Öte yandan Plus-sport'un haberine göre, Brezilyalı futbolcu için ilk resmi teklif yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Al Nasr, 'dan kiraladığı 'un bonservisini almak için görüşmelere başladı.

Plus-sport.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için yapılan görüşmelerde, ilk resmi teklif sunuldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Al Nasr yönetiminin Galatasaray'a, Maicon için ilk etapta 3 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

RUI VITORIA İSTEDİ

Öte yandan şu anda Al Nasr kulübünün teknik direktörlüğünü üstlenen ve Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Rui Vitoria'nın, bu transferi yönetimden özel olarak istediği aktarıldı.

Maicon, bu sezon toplamda çıktığı 26 karşılaşmada gol veya asist üretemezken, 2340 dakika sahada kalmıştı.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 12:27
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