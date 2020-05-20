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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Büyüleyici stat

Büyüleyici stat

Roma'nın yıldız oyuncusu , İnstagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Fransız oyuncu en beğendiği stadyumların sorulması üzerine, " Altı 'nda oynadığım stadyumunu ve 'in stadını beğendiğimi söyleyebilirim" dedi.

Roma'nın yıldız oyuncusu , İnstagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Fransız oyuncu en beğendiği stadyumların sorulması üzerine, " ve 'da çok güzel stadlar var. Ayrıca Altı 'nda oynadığım stadyumunu ve 'in stadını beğendiğimi de söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
  1. 20.5.2020
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