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19 Mayıs 2020, Salı
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akraba engeli

Transfere akraba engeli

Portekiz basını, 'ın Porto'nun 20 yaşındaki oyuncusu 'ya talip olduğunu duyurdu.

Portekiz basını, 'ın Porto'nun 20 yaşındaki oyuncusu 'ya talip olduğunu duyurdu. O Jogo'nun haberine göre; gelecek vadeden futbolcuyu ananesi, teyzesi ve dedesi bırakmak istemiyor! Aile bireylerinin Mario'nun şehirden ayrılmasını istemediği ve "Bir yere giderse hep beraber gideriz" dediği iddia edildi.
  1. 19.5.2020
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