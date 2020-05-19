Galatasaray'da 2'nci Amrabat dönemi!

Yeni sezonda Jean Michael Seri ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi… Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre Sarı- Kırmızılılar, Hellas Verona'da kiralık oynayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

23 yaşındaki orta alan oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından Nordin Amrabat'ın kardeşi… Sofyan, 8 numara ve 6 numara pozisyonlarının yanı sıra savunmada da oynuyor.



Fiorentına, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı. İtalyan basınına göre Mor Menekşeler, Amrabat'ı birkez daha kiralayabilir.

ABİSİ KOZ OLARAK KULLANILACAK

Galatasaray'ın transferde Sofyan'ın abisi Nordin'i de koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nordin Amrabat, 2012-2014 yılları arasında Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'da oynamıştı.