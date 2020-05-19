Galatasaray'da 2'nci Amrabat dönemi! | Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 2'nci Amrabat dönemi!

'da 2'nci Amrabat dönemi!

Galatasaray'da 2'nci Amrabat dönemi!

’ın Nordin Abrabat’ın kardeşi olan Sofyan’ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Çizme basını, Faslı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılıların ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Yeni sezonda Jean Michael Seri ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan 'ın gündemine sürpriz bir isim girdi… Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre , Hellas Verona'da kiralık oynayan ve bonservisi 'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
23 yaşındaki orta alan oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından 'ın kardeşi… Sofyan, 8 numara ve 6 numara pozisyonlarının yanı sıra savunmada da oynuyor.

Fiorentına, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı. İtalyan basınına göre , Amrabat'ı birkez daha kiralayabilir.

ABİSİ KOZ OLARAK KULLANILACAK
Galatasaray'ın transferde Sofyan'ın abisi Nordin'i de koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nordin Amrabat, 2012-2014 yılları arasında Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'da oynamıştı.

  1. 19.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da 2'nci Amrabat dönemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA