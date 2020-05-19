Galatasaray'da 2'nci Amrabat dönemi!
Galatasaray’ın Nordin Abrabat’ın kardeşi olan Sofyan’ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Çizme basını, Faslı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılıların Fiorentina ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Yeni sezonda Jean Michael Seri ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi… Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre Sarı- Kırmızılılar, Hellas Verona'da kiralık oynayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
23 yaşındaki orta alan oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından Nordin Amrabat'ın kardeşi… Sofyan, 8 numara ve 6 numara pozisyonlarının yanı sıra savunmada da oynuyor.
Fiorentına, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı. İtalyan basınına göre Mor Menekşeler, Amrabat'ı birkez daha kiralayabilir.
ABİSİ KOZ OLARAK KULLANILACAK
Galatasaray'ın transferde Sofyan'ın abisi Nordin'i de koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nordin Amrabat, 2012-2014 yılları arasında Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'da oynamıştı.
- 19.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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