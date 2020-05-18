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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Tarih yazıldı bir kere

Tarih yazıldı bir kere

’da hiç kimse kupanın ’ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye’de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran tek Türk takımı

, 2000 tarihinde kazanılan Kupası'nın 20. yıldönümünü kutladı. 'nın Kopenhag şehrinde 'nin takımını penaltılarla 4-1 mağlup ederek müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl koronavirüs nedeniyle organizasyon düzenlemedi. Yapılan ilk paylaşımda UEFA Kupası'nın üzerine Türk bayrağı ve Galatasaray'ın adının yazılma anına yer verildi.

Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı

HİÇBİRİ OLAMADI

Klipte, "17 Mayıs 2000 tarihinde bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. 'da hiç kimse kupanın 'ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye'de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray" ifadeleri kullanıldı. Video, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip 17 Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" ifadeleriyle paylaşıldı.

KULAKTA ÇINLAYAN HATIRA

Cimbom, Twitter'da "Günaydın" mesajında ise UEFA Kupası zaferinin fotoğraflara yer verdi. Başka bir video ise "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven'ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notuyla takipçilerine iletildi. Videoda ise kupanın geldiği anlarda spikeri ile maçı yorumlayan 'ün sevinç nidaları ve o sırada ekranlara yansıyan Beethoven'ın "Für Elise" bestesinin melodisi çalındı. UEFA da resmi sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı ve "Taffarel, Hagi, Popescu" yazdı.

  1. 18.5.2020
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