Son dakika: Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Mustafa Cengiz...
Galatasaray'da son dakika haberi... Kısa süre önce mide kanaması nedeniyle ameliyat olduğu aktarılan Mustafa Cengiz için Abdurrahim Albayrak ilk açıklamayı yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması sebebiyle bu sabah ameliyata alınmıştı. Galatasaray da konuyla ilgili "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." açıklamasını yapmıştı
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in ameliyattan çıktığını açıkladı. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğraya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam Yüce Allahım senden razı olsun." şeklinde paylaştım yaptı.
MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Hürriyet'in haberine göre, Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş ve Başakşehir kulüpleri, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı
Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
G.SARAY'DAN TEŞEKKÜR
Sarı kırmızılılar, Prof. Dr. Dursun Buğra'ya resmi sosyal medya hesabından şu şekilde teşekkür etti;
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 16:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Mustafa Cengiz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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