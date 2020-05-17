Sambacı sol bek Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar başladı. Yuto Nagatomo'nun takımdan sezon sonu ayrılacak olmasından sonra sol bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı genç yıldız adayını gündeme almıştı. 23 yaşındaki futbolcudan Galatasaray açıklaması geldi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Junior Tavares'in 3 yıl önce de sarı-kırmızılı takımla görüşme sağladığı ortaya çıktı.
Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares'ten flaş Galatasaray açıklaması geldi.
KABUL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Ülke basınına konuşan 23 yaşındaki deneyimli Sambacı, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.
O dönem çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Tavares, şöyle konuştu:
''Menajerim Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası biraz korktum. Bu nedenle teklifleri reddettim.
''SEZONUN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM''
Türkiye ve Rusya'dan teklifler var. Şuan sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Menajerimle görüşüp bir karar alacağım.''
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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