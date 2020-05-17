Sambacı sol bek Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı!  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Sambacı sol bek G.Saray'dan teklif aldığını doğruladı!

Sambacı sol bek 'dan teklif aldığını doğruladı!

Sambacı sol bek Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı!

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar başladı. Yuto Nagatomo'nun takımdan sezon sonu ayrılacak olmasından sonra sol bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı genç yıldız adayını gündeme almıştı. 23 yaşındaki futbolcudan Galatasaray açıklaması  geldi.

'ın gündeminde bulunan 'in 3 yıl önce de sarı-kırmızılı takımla görüşme sağladığı ortaya çıktı.

Bonservisi 'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares'ten flaş Galatasaray açıklaması geldi.

KABUL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Ülke basınına konuşan 23 yaşındaki deneyimli Sambacı, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

O dönem çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Tavares, şöyle konuştu:

''Menajerim Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası biraz korktum. Bu nedenle teklifleri reddettim.

''SEZONUN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM''
ve 'dan teklifler var. Şuan sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Menajerimle görüşüp bir karar alacağım.''


  1. 17.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sambacı sol bek Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA