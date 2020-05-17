Andone: Pozitif değilim! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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: Pozitif değilim!

Andone: Pozitif değilim!

 , corona virüsü testinin 'pozitif' çıktığı yönündeki haberlere yanıt verdi. hesabından bir açıklama yapan Rumen futbolcu, " hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

, corona virüsü testinin 'pozitif' çıktığı yönündeki haberlere yanıt verdi. hesabından bir açıklama yapan Rumen futbolcu, " hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" dedi.
  1. 17.5.2020
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