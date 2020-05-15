Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olalım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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: Aceleci değil temkinli olalım

Fatih Terim: Aceleci değil temkinli olalım

, uzun süren suskunluğunu bozdu: Oynayacaksak kimsenin şüphe duymadığı bir anayasa hazırlamalıyız...

Galatasaray Teknik Direktörü , dün önemli açıklamalar yaptı. GS TV'ye konuşan İmparator, sözlerine tanı testi pozitif çıkan Başkanı 'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Beşiktaş maçı sonra ilk konuşanın kendileri olduğunu belirten Terim, "Belirsiz ortamda konuşmak kolay değildir. O anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirim. Sadece kendi evlatlarımın değil, camiasındaki herkesin canından öte bir şey yok" dedi.

Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük bir organizasyonu yönetmek hiç kolay değil. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini ödemek de kolay değil. Bu kadar belirsizliğin olduğu koşullarda aceleci değil, temkinli olmalıyız. Pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın veya oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynayacaksak doğru zamanda, maksimum tedbirleri alındığından kimsesin şüphe duymadığı, doğru planlamış, ilgili devlet ve makamlarla koordineli, herkesin aynı standartlarda olduğu kulüplerde kuralların uygulandığının denetlendiği bir anayasa hazırlanması gerekiyor."

"İNSAN SAĞLIĞINDA POLEMİK YARATILMAZ"

Terim, kendi testinin pozitif çıktığına inanmayanlar olduğunu da belirterek, "Virüsün futbol dışı kaynaklı olduğu bile söylendi. Bu ülkede fikir ayrılığı olabilir. Ancak insan hayatı ve sağlığın üzerinden polemik yaratılamaz. Semptom olmadan testi yaptıramıyorsunuz. Hadi özel izinle yaptırdınız ve negatif çıktı. Adam akşam evine, markete gidiyor. O zaman testin bir anlamı kalmıyor ki. Şu ana kadar her şey güzel ve inşallah bir şey çıkmaz" dedi.

  1. 15.5.2020
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