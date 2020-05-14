Son dakika: Mustafa Cengiz'den açıklama! Sağlığım el verdiğince...
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon geçiren Cengiz, resmi siteden yapılan bütün açıklamalardan bilgisinin ve onayının olduğunu söyledi.
Mustafa Cengiz: Sağlığım el verdiğince 2. Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır.
Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.
Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Mustafa Cengiz'den açıklama! Sağlığım el verdiğince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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