Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku!
Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi... Sarı kırmızılılar yaptığı resmi açıklamada, bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, bu sabah tüm takıma yapılan corona virüsü testlerinin ardından performans ekibinden bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 01:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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