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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: 'da corona virüsü şoku!

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku!

'da son dakika corona virüsü gelişmesi... Sarı kırmızılılar yaptığı resmi açıklamada, bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

, bu sabah tüm takıma yapılan corona virüsü testlerinin ardından performans ekibinden bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

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  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 01:46
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