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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Henry’e bağlı

Henry’e bağlı

Kılınç'ın 'nun 'da 'devam etme' olasılığı nedeniyle kararsız kaldığı ifade ediliyor

Kılınç'ın 'nun 'da 'devam etme' olasılığı nedeniyle kararsız kaldığı ifade ediliyor. Emre'nin, Onyekuru'nun kalması durumunda forma alamayacağını düşünerek yurt dışından gelen tekliflerden birisini öne alabileceği belirtiliyor. Öte yandan 'yi ise ancak 'nı kazanarak Avrupa kupalarında oynama ihtimali doğması halinde kabul edeceği de gelen bilgiler arasında...
  1. 14.5.2020
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