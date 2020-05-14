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14 Mayıs 2020, Perşembe
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'nun oğlu olacak

Falcao'nun oğlu olacak

’da ailesiyle birlikte oldukça mutlu olan ’nun Dominique, Desiree ve Annette isminde 7, 5 ve 3 yaşında üç kızı var.

'ın Kolombiyalı futbolcusu , üç kız sonrasında eşinin erkek çocuk beklediğini ilk kez açıkladı. Ülkesine RCN Noticias kanalına konuşan Falcao, "Her baba gibi çok mutluyum, çocuk için çok heyecanlıyım, üç kızımızla mutluyduk ama şimdi bir de erkek çocuğumuz olacak. Aile olarak önemli bir zamanda bize geliyor" dedi.
  1. 14.5.2020
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