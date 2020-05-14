Andone dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Andone dönüyor

Andone dönüyor

Andone dönüyor

, ’a veda etmeye hazırlanıyor. ’ın futbolcuyla yola devam etmeyeceği ve Andone’nin sezon sonunda Brighton’a döneceği ifade edildi.

, 'a veda etmeye hazırlanıyor. 'ın futbolcuyla yola devam etmeyeceği ve Andone'nin sezon sonunda Brighton'a döneceği ifade edildi. Öte yandan Rumen basınındaki haberlere göre, Ianis Hagi'nin formasını giydiği Rangers, Andone ile ilgileniyor.
  1. 14.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Andone dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA