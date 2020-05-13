Ve mahkeme kararını verdi! Mbaye Diagne...
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı olay adam Mbaye Diagne'nin bir süre önce evi boşaltması istenmiş ancak Senegalli futbolcu ev sahibinin eşine hakaret ve tehdit dolu attığı mesajlarla gündeme gelmişti. Ev sahibinin şikayetçi olması üzerine mahkemeye taşınan konu hakkında karar çıktı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne sezon başında Club Brugge'a kiralanmış sonrasında ise kadro dışı kalmıştı.
Takvim'in haberine göre; Bir süre önce Belçika'da yaşadığı evini boşaltması istenen Diagne'nin ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan ev sahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 15 Mayıs'a kadar evi boşaltılması yönünde karar çıktı.
Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı.
Bu sezon Club Brugge'da 6'sı ilk 11 olmak üzere yalnızca 12 karşılaşmaya çıkabilen Segenalli golcü, süre aldığı 465 dakikaddia 4 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.
Belçike temsilcisiyile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mbaye Diagne'nin Galatasaray'daki akıbeti ise merakla bekleniyor.
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve mahkeme kararını verdi! Mbaye Diagne... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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