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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Mahkemeden flaş karar! Olay adam Diagne...

Ve mahkeme kararını verdi! ...

Ve mahkeme kararını verdi! Mbaye Diagne...

'ın 'a kiraladığı olay adam 'nin bir süre önce evi boşaltması istenmiş ancak Senegalli futbolcu ev sahibinin eşine hakaret ve tehdit dolu attığı mesajlarla gündeme gelmişti. Ev sahibinin şikayetçi olması üzerine mahkemeye taşınan konu hakkında karar çıktı.

'ın 'dan 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı sezon başında 'a kiralanmış sonrasında ise kadro dışı kalmıştı.

Takvim'in haberine göre; Bir süre önce 'da yaşadığı evini boşaltması istenen Diagne'nin ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan ev sahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 15 Mayıs'a kadar evi boşaltılması yönünde karar çıktı.

Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı.

Bu sezon Club Brugge'da 6'sı ilk 11 olmak üzere yalnızca 12 karşılaşmaya çıkabilen Segenalli golcü, süre aldığı 465 dakikaddia 4 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

Belçike temsilcisiyile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mbaye Diagne'nin Galatasaray'daki akıbeti ise merakla bekleniyor.

  1. 13.05.2020
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