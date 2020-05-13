Müjdeyi verdiler! Galatasaray'dan ayrılıyor
Galatasaray'da son dakika transfer haberi.. Sarı kırmızılılar gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, Mbaye Diagne ile ilgili 'gitsin' kararı almıştı. İlk etapta herhangi bir alıcı bulamayan Cimbom'un golcüsü için 2 kulübün birden devreye girdiği yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Afriquesports.net adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan golcüye Nottingham Forest'in ardından Watford talip oldu.
Haberin detaylarında okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde;
"Mbage Diagne için Watford ve Nottingham Forest savaşıyor
Senegalli mili futbolcu Mbaye Diagne, yeni bir kulüp bulmak üzere. Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Diagne, bu sezon kiralık oynadığı Brugge'da zor bir sezon geçirdi.
Özellikle, Brugge'da yaptığı davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Senegalli için Nottingham Forest'ın devreye girmesinin ardından rekabete Watford katıldı.
NOTTINGHAM'A DAHA YAKIN
Senego.com'un da aktardığına göre golcü oyuncu, iki taraf arasında her şeyin halledildiği ve anlaşmanın sağlandığına dair bir izlenim verdi.
Şu anda İngiltere Championship'te yer alan kulüp Premier Lig'e yükselme sürecinde. Forvet hattını güçlendirme konusunda 1. öncelik Mbaye Diagne'ye verildi. Öte yandan transfer tutarının 7 milyon euro olacağı tahmin ediliyor."
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 14:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Müjdeyi verdiler! Galatasaray'dan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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