Son dakika: Müjdeyi verdiler! Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Müjdeyi verdiler! 'dan ayrılıyor

Müjdeyi verdiler! Galatasaray'dan ayrılıyor

'da son dakika haberi.. Sarı kırmızılılar gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ile ilgili 'gitsin' kararı almıştı. İlk etapta herhangi bir alıcı bulamayan Cimbom'un golcüsü için 2 kulübün birden devreye girdiği yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Afriquesports.net adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan golcüye Nottingham Forest'in ardından Watford talip oldu.

Haberin detaylarında okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde;

"Mbage Diagne için Watford ve Nottingham Forest savaşıyor

Senegalli mili futbolcu Mbaye Diagne, yeni bir kulüp bulmak üzere. Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Diagne, bu sezon kiralık oynadığı Brugge'da zor bir sezon geçirdi.

Özellikle, Brugge'da yaptığı davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Senegalli için Nottingham Forest'ın devreye girmesinin ardından rekabete Watford katıldı.

NOTTINGHAM'A DAHA YAKIN

Senego.com'un da aktardığına göre golcü oyuncu, iki taraf arasında her şeyin halledildiği ve anlaşmanın sağlandığına dair bir izlenim verdi.

Şu anda İngiltere Championship'te yer alan kulüp Premier Lig'e yükselme sürecinde. Forvet hattını güçlendirme konusunda 1. öncelik Mbaye Diagne'ye verildi. Öte yandan tutarının 7 milyon euro olacağı tahmin ediliyor."

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 14:20
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