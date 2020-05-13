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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Göztepe yolcusu

'da forma şansı bulamayan , 'ye gidiyor. Menajerler arası görüşmelerin başladığı belirtilirken 30 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

'da forma şansı bulamayan , 'ye gidiyor. Menajerler arası görüşmelerin başladığı belirtilirken 30 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü, Şener'i de oldukça beğendiği vurgulandı.
  1. 13.5.2020
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