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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'in istediği yetenek için devreye girdiler!

Fatih Terim'in onay verdiği için flaş gelişme! Komşudan...

Fatih Terim'in onay verdiği Pedro Gonçalves için flaş gelişme! Komşudan...

'ın kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen 21'lik orta saha oyuncusu 'te flaş gelişme... Yunan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Olimpiakos'un, Portekizli futbolcu için devreye girdiğini duyurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transferi için onay verdiği 'e bir talip daha çıktı.

Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi;

"Pedro Gonçalves, FC Famalicao'da oynamasının yanı sıra, dünyaca ünlü Menajer Jorge Mendes'in oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Famalicao'ya transfer olmadan önce oyuncu, Watford'un 2. takımında forma giyiyordu.

Oyuncuya Olimpiakos talip oldu ve bunun dışında, Galatasaray da Pedro Gonçalves için olumlu bir rapor hazırladı.

"TERİM OYUNCUNUN DOSYASINI İNCELEDİ"

Öte yandan Portekizli oyuncunun dosyası Türk takımının teknik direktörü Fatih Terim'e ulaştı. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki futbolcunun satın alınması için Famalicao'ya resmi teklif yapılması kararı alındı."

PEDRO GONÇALVES KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Portekiz'in Chaves şehrinde dünyaya gelen Pedro, orta sahada görev alıyor.

1,73 boyundaki oyuncu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Pedro Gonçalves şimdiye kadar; Chaves CJ, Braga Altyapısı, Valencia U19, Wolves U23 ve Familicao formaları terletti.

Gonçalves, bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 6 gol 8 asist üretti ve 2491 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 15:46
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