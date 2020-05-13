Fatih Terim'in onay verdiği Pedro Gonçalves için flaş gelişme! Komşudan...
Galatasaray'ın kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen 21'lik orta saha oyuncusu Pedro Gonçalves'te flaş gelişme... Yunan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Olimpiakos'un, Portekizli futbolcu için devreye girdiğini duyurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Pedro Gonçalves'e bir talip daha çıktı.
Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi;
"Pedro Gonçalves, FC Famalicao'da oynamasının yanı sıra, dünyaca ünlü Menajer Jorge Mendes'in oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekıyor.
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Famalicao'ya transfer olmadan önce oyuncu, Watford'un 2. takımında forma giyiyordu.
Oyuncuya Olimpiakos talip oldu ve bunun dışında, Galatasaray da Pedro Gonçalves için olumlu bir rapor hazırladı.
"TERİM OYUNCUNUN DOSYASINI İNCELEDİ"
Öte yandan Portekizli oyuncunun dosyası Türk takımının teknik direktörü Fatih Terim'e ulaştı. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki futbolcunun satın alınması için Famalicao'ya resmi teklif yapılması kararı alındı."
PEDRO GONÇALVES KİMDİR?
28 Haziran 1998 tarihinde Portekiz'in Chaves şehrinde dünyaya gelen Pedro, orta sahada görev alıyor.
1,73 boyundaki oyuncu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.
Pedro Gonçalves şimdiye kadar; Chaves CJ, Braga Altyapısı, Valencia U19, Wolves U23 ve Familicao formaları terletti.
Gonçalves, bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 6 gol 8 asist üretti ve 2491 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 15:46
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'in onay verdiği Pedro Gonçalves için flaş gelişme! Komşudan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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