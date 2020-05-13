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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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kararını verdi!

Fatih Terim kararını verdi!

Teknik Direktörü , gelecek sezon takımda tutmak istediği kiralık yıldızları belirledi. Deneyimli teknik adamın yıllık 2.8 milyon Euro kazanan Seri'yi kadroda düşünmediği belirtildi. Terim, Onyekuru ve Lemina'nın ise 1 yıl daha kiralanması için yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Teknık Direktör 'in gelecek sezon için takımda tutmak istediği kiralık futbolcular belli oldu. Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon Euro kazanan Jean Michael Seri, yüksek maliyeti ve performansının yeterli bulunmaması nedeniyle yolların ayrılacağı isimlerin başında geliyor.

LEMINA VE ONYEKURU İÇİN YÖNETİME MESAJ

Terim'in takımda kalmasını istediği kiralık oyuncular ise Lemina ve Onyekuru... Yönetim, iki futbolcuyla devam edebilmek için Southampton ve Monaco nezdinde girişimlerde bulunacak. Kiralık anlaşması bitecek Florin Andone'yle de yollar ayrılacak. Farklı takımlara kiralanan Babel, Diagne ve Maicon ise ya satılacak ya da yine kiralanacak.

  1. 13.5.2020
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