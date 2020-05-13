Fatih Terim kararını verdi!

Galatasaray Teknık Direktör Fatih Terim'in gelecek sezon için takımda tutmak istediği kiralık futbolcular belli oldu. Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon Euro kazanan Jean Michael Seri, yüksek maliyeti ve performansının yeterli bulunmaması nedeniyle yolların ayrılacağı isimlerin başında geliyor.

LEMINA VE ONYEKURU İÇİN YÖNETİME MESAJ

Terim'in takımda kalmasını istediği kiralık oyuncular ise Lemina ve Onyekuru... Yönetim, iki futbolcuyla devam edebilmek için Southampton ve Monaco nezdinde girişimlerde bulunacak. Kiralık anlaşması bitecek Florin Andone'yle de yollar ayrılacak. Farklı takımlara kiralanan Babel, Diagne ve Maicon ise ya satılacak ya da yine kiralanacak.