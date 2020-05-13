Diagne'den Galatasaray'a: Beni kurtarın!
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Knokke'deki kiralık evini boşaltmak zorunda... Eğer bunu yapmazsa, sınır dışı edilme tehlikesi bulunuyor. Diagne'nin ortaya çıkan bu durum sonrasında Galatasaray'a başvurduğu ve İstanbul'a gelmek için yardım istediği bildirildi.
- 13.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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