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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Diagne'den 'a: Beni kurtarın!

Diagne'den Galatasaray'a: Beni kurtarın!

'ın 'a kiraladığı , Knokke'deki kiralık evini boşaltmak zorunda... Eğer bunu yapmazsa, sınır dışı edilme tehlikesi bulunuyor. Diagne'nin ortaya çıkan bu durum sonrasında Galatasaray'a başvurduğu ve 'a gelmek için yardım istediği bildirildi.

'ın 'a kiraladığı , Knokke'deki kiralık evini boşaltmak zorunda... Eğer bunu yapmazsa, sınır dışı edilme tehlikesi bulunuyor. Ev sahibinin gönderdiği belgeler, Diagne'nin avukatına ulaşırken, 10 günlük süre şimdiden başladı. Diagne'nin ortaya çıkan bu durum sonrasında Galatasaray'a başvurduğu ve 'dan ayrılmak ve 'a gelmek için yardım istediği bildirildi.
  1. 13.5.2020
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