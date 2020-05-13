Başkan bugün taburcu edilecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Başkan bugün taburcu edilecek

Başkan edilecek

Başkan bugün taburcu edilecek

'da bir yandan da gözler Başkan 'den gelecek güzel haberlerde... Yaklaşık 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçirirken başkanın durumunun iyi olduğu ve olacağı öğrenildi.

'da bir yandan da gözler Başkan 'den gelecek güzel haberlerde... Cengiz yaklaşık 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçirirken başkanın durumunun iyi olduğu bildirildi. olması beklenilen Galatasaray Başkanı'nın tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.
  1. 13.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan bugün taburcu edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA