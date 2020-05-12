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12 Mayıs 2020, Salı
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'dan 4 milyon lira kar!

Galatasaray'dan 4 milyon lira kar!

'a finansal durumunu bildiren Kulübü 2019-20 sezonunun ilk 9 aylık döneminde net karını 3.97 milyon TL olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan bildirimde, " Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı" ifadelerine yer verildi.

  1. 12.5.2020
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