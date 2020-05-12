Galatasaray'dan 4 milyon lira kar!

Kulüpten yapılan bildirimde, "Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı" ifadelerine yer verildi.