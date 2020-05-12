Galatasaray'da mesai başladı
Süper Lig'de maçların yeniden başlayacağı tarihin açıklanmasının ardından Galatasaray'da da hazırlıklar dün resmen start aldı.
Sarı-kırmızılılarda corona virüsü tedavisi tamamlanan teknik direktör Fatih Terim de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yer aldı ve günler sonra sahaya indi. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından hastalığı atlatan Terim idmana maske ile çıktı. Oyuncularla sosyal mesafeye dikkat ederek temas kuran tecrübeli hocanın neşesi yerindeydi.
İKİ AY SONRA
En son 13 Mart'ta Beşiktaş derbisinde takımının başında antrenmanda yer alan Terim yaklaşık 2 aylık ara sonrası Florya'ya döndü.
MESAFE KORUNDU
Dört ayrı seansta gerçekleştirilen idmanda oyuncular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Oyuncular aralarına mesafe koydu. Core stabilizasyon çalışmalarıyla başlayan idman daha sonra koşu ile devam etti.
TERiM iDMANA NASIL ÇIKTI
66 yaşında olan ve sokağa çıkma yasağına takılan Fatih Terim dün Florya'daydi. Deneyimli hocanın, kaymakamlığa başvurarak izin aldığı ifade edildi. Terim'in, "sosyal hizmet kuruluşu görevlisi" ve "mevcut durumdaki aciliyet" başlıkları üzerinden izin talep ettiği ifade edildi.
- 12.5.2020
- Hasan Şaş'ın istifasında ilginç detay! Terim "Birçok şey değişecek" demişti
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
- Nevzat Dindar: Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor
- Zeki Uzundurukan: TFF ligleri iptal ederse takımların alın terini gasp eder
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da mesai başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.