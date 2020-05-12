Galatasaray'da mesai başladı

Sarı-kırmızılılarda corona virüsü tedavisi tamamlanan teknik direktör Fatih Terim de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yer aldı ve günler sonra sahaya indi. Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından hastalığı atlatan Terim idmana maske ile çıktı. Oyuncularla sosyal mesafeye dikkat ederek temas kuran tecrübeli hocanın neşesi yerindeydi.



İKİ AY SONRA

En son 13 Mart'ta Beşiktaş derbisinde takımının başında antrenmanda yer alan Terim yaklaşık 2 aylık ara sonrası Florya'ya döndü.



MESAFE KORUNDU

Dört ayrı seansta gerçekleştirilen idmanda oyuncular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Oyuncular aralarına mesafe koydu. Core stabilizasyon çalışmalarıyla başlayan idman daha sonra koşu ile devam etti.



TERiM iDMANA NASIL ÇIKTI

66 yaşında olan ve sokağa çıkma yasağına takılan Fatih Terim dün Florya'daydi. Deneyimli hocanın, kaymakamlığa başvurarak izin aldığı ifade edildi. Terim'in, "sosyal hizmet kuruluşu görevlisi" ve "mevcut durumdaki aciliyet" başlıkları üzerinden izin talep ettiği ifade edildi.