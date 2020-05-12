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12 Mayıs 2020, Salı
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Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye 12 Mayıs göndermesi

Eski Galatasaraylı futbolcu , sarı-kırmızılılarla birlikte 2012'de yaşadığı şampiyonluğun yıl dönümünü es geçmedi. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor." ifadelerini ekledi.

2011-2012 sezonunda Galatasaray, ile 'de 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

O dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı yıldız , zaferin yıl dönümünü unutmadı. 2012'de kupayı kaldıran kadroda yer alan Brezilyalı futbolcu, maç sonu çekilen fotoğrafları paylaştı.

"BANA HER 12 MAYIS SENİ HATIRLATIYOR"

Kişisel hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Melo, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor."


  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 19:05
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