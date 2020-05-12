Eşref Hamamcıoğlu: Bunlar çok ayıp ve vicdansız şeyler
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün kendisini hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi. "Bu deklarasyonu yayınlayanlar fırsatçıdır" diyen Hamamcıoğlu, "Benim verdiğim demeç yönetim aleyhine bir demeç değil. Bunun cevabını resmi siteyi kullanarak vermek densizliktir. Bunlar çok ayıp ve vicdansız şeyler" ifadesini kullandı.
Galatasaray Yönetimi ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki 'play-off' krizi büyüyor. Hamamcıoğlu, Süper Lig'de şampiyonun play-off sistemiyel belirlenmesi için TFF'ye öneride bulunduğunu açıklamış, sarı-kırmızılı yönetim ise resmi siteden yayınladığı mesajda, play-off önerisinin kulübü bağlamadığını açıklayarak Hamamcıoğlu'nu hedef almıştı.
Hamamcıoğlu bu açıklamaya sert bir cevap verdi. Radyospor'a konuşan Hamamcıoğlu şu ifadelere yer verdi:
"BU DEKLARASYONU YAYINLAYANLAR FIRSATÇIDIR"
"Galatasaray'ın yaptığı açıklama sanıyorum benim için. Ben burada kişisel görüşlerimi paylaştım. Ben böyle bir deklarasyonu yadırgıyorum. Ben sorulan sorulara cevap verdim. Yönetimi bu cevabı yayınlarken bir infial içinde gördüm. Beni trol hesaplarla ve gazetecilerle birlikte fırsatçılıkla suçladılar. Ben asıl Mustafa Cengiz burada olmadığı için bu deklarasyonu resmi siteden yayınlayanlara fırsatçı diyorum. Bunu yayınlayanlar Mustafa Cengiz'in yokluğunu fırsat bildi. Bu durum önce kulübü daha sonra da bu kişileri itibarsazlaştırır. Bu konulara dikkat etmek lazım. İnsanların sağlığının ön planda olduğu bir zamanda ben görüşlerimi paylaşabilirim. Bunu beğenen beğenir. Bu durum Galatasaray'ı böler."
"İTİBARIMI TROL HESAPLARLA KAZANMADIM!"
"Ben bugünkü itibarımı trol hesaplar sayesinde kazanmadım. Onlar sayesinde de kaybetmem. İbra olmamış bir Yönetim Kurulu bu demeçleri nasıl verebilir önce buna bakmak lazım. Aslında bizim aramızda bir problem yok ancak bir problem çıkarılıyor. Burada bir kavga söz konusu değil ama bazen fikir ayrılıkları olabiliyor. Bu fikir ayrılıkları Galatasaray'ın zenginliğidir. Ben Galatasaray'ın nerede temsil edilip edilemeyeceğini en az bu deklarasyonu yayınlayanlar kadar iyi biliyorum hatta öğretme konumunda bulunuyorum."
"ÇOK AYIP VE VİCDANSIZ ŞEYLER..."
"Benim verdiğim demeç yönetim aleyhine bir demeç değil. Bunun cevabını resmi siteyi kullanarak vermek densizliktir. Bunlar çok ayıp ve vicdansız şeyler.
Böyle bir durumu fırsat bilerek resmi siteyi kullanmak doğru değil. Şu anda seçim ortamı falan yok. Böyle bir ortamdan kimse yararlanmaz. Burası Galatasaray. Bu konuda hiç kimse prim yapamaz. Bizim en büyük temennimiz Mustafa Cengiz'in göreve dönmesi. Galatasaray'da kimin yetkili olduğunu ben çok iyi biliyorum. Şu anda bütün dualarımız Mustafa Cengiz'le birlikte."
- 12.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eşref Hamamcıoğlu: Bunlar çok ayıp ve vicdansız şeyler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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