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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Seri: Otomatiğe bağladık

Seri: Otomatiğe bağladık

Takım olarak zor zamanlardan geçtiklerini ifade eden Seri, zaman geçtikçe uyum sağladıklarını, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

'ın başarılı ismi , takım olarak oturduklarını ve şampiyonluğa kitlendiklerini ifade etti. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Fildişi Sahilli futbolcu, sezonun ilk bölümünde istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Çok fazla sakatlıkla karşılaştık. Zor zamanlardan geçtik. Oyuncular arasında birlikte oynama alışkanlığının tam yerleşmemiş olması nedeniyle de işimiz kolay değildi. Ancak Tanrı'ya şükürler olsun ki sakatlarımız aramıza döndü. Ayrıca birlikte oynaya oynaya bazı hareketleri otomatiğe bağladık" diye konuştu. Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen 'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğini aktaran Seri, "Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum. Ligler başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip, şampiyon olmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIM

Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında istenilen performansı sergileyemediğini anlatarak, "Bir kulübe geldiğiniz zaman, büyük beklentiler vardır. İnsanlar, sizin sunduğunuzun haricinde bir şeyler görmek ister. Başlangıçta sergilemiş olduğum performans, bu büyük kulübün taraftarları tarafından beklenen performans değildi" dedi.

ÜST SEVİYEDE DEĞİLİM

Performansını yükseltmek için çalışmalar yaptığını vurgulayan Seri şunları kaydetti: Henüz en iyi seviyeme ulaştığımı söyleyemem. Sene sonu gelip, arkama baktığım zaman takıma katkı sağlamış olmayı istiyorum. Bu çalışmalarımın sene sonunda lig şampiyonluğu hedefimize ulaşmamızı sağlamasını umuyorum.

TAKIMDA KALACAK MI?

Seri, kiralık olarak oynadığı Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili olarak, "Şu anda gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Öncelikli olarak bu krizden çıkmaya, sahalara tekrardan ayak basmaya ve ligi bitirmeye çalışacağız. Sonrasında olacakları göreceğiz" diye konuştu.

CESARET DİLİYORUM

Koronavirüs salgını nedeniyle evde ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran Seri, "Kendimizi eve kapattık. Herkesin de aynısını yapıp, evinde kalması gerekiyor. Tanrı her şeyin yoluna girmesini sağlayacaktır. Herkese cesaret ve güç diliyorum" ifadesini kullandı.

  1. 11.5.2020
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