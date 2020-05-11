Mandzukic icin şartlar degisti
Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, Fatih Terim'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı.
Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, Fatih Terim'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı. Sarı- kırmızılıların daha önce Hırvat oyuncuyu alabilecek bonservis gücüne sahip olmadığı ancak durumun şimdi çok farklı olduğu belirtildi. Al Duhail'de mutlu olmayan Mandzukic'in Avrupa'ya dönmek istemesinin de avantaj olduğu belirtildi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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