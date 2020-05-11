Mandzukic icin şartlar degisti

Hırvatistan'ın 24 Sata gazetesi, Fatih Terim'in daha önce Galatasaray'a getirmek istediği Mario Mandzukic için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı. Sarı- kırmızılıların daha önce Hırvat oyuncuyu alabilecek bonservis gücüne sahip olmadığı ancak durumun şimdi çok farklı olduğu belirtildi. Al Duhail'de mutlu olmayan Mandzukic'in Avrupa'ya dönmek istemesinin de avantaj olduğu belirtildi.