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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Mandzukic icin şartlar degisti

Mandzukic icin şartlar degisti

Hırvatistan'ın  gazetesi, 'in daha önce 'a getirmek istediği için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı.

Hırvatistan'ın gazetesi, 'in daha önce 'a getirmek istediği için bu kez çok daha farklı şartlara sahip olduğunu yazdı. Sarı- kırmızılıların daha önce Hırvat oyuncuyu alabilecek bonservis gücüne sahip olmadığı ancak durumun şimdi çok farklı olduğu belirtildi. Al Duhail'de mutlu olmayan Mandzukic'in Avrupa'ya dönmek istemesinin de avantaj olduğu belirtildi.

  1. 11.5.2020
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