Lemina'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla şampiyonluk havasına girdi. Gabonlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.



Lemina paylaşımında sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi" ifadesini kullandı.

Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu Mario Lemina sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol kaydetti.