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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Lemina'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı!

Lemina'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı!

Liglere verilen corona virüsü arası sonrası 'in 'da yeniden başlayacağı açıklanırken, Galatasaraylı 'yı da heyecan sardı. Gabonlu yıldız, hesabından paylaşımda bulunup, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız!" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

'ın başarılı orta saha oyuncusu , 'in 'da başlayacağının açıklanmasıyla şampiyonluk havasına girdi. Gabonlu yıldız, hesabından yaptığı paylaşımda yeniden şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lemina paylaşımında sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi" ifadesini kullandı.

Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu Mario Lemina sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol kaydetti.

  1. 12.05.2020
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