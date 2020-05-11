Lemina'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı!
Liglere verilen corona virüsü arası sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanırken, Galatasaraylı Mario Lemina'yı da heyecan sardı. Gabonlu yıldız, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız!" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla şampiyonluk havasına girdi. Gabonlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.
Lemina paylaşımında sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi" ifadesini kullandı.
Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu Mario Lemina sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol kaydetti.
- 12.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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