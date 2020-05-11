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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’ü alalım!

Gökhan Gönül’ü alalım!

Terim'e bir öneri daha geldi ve yakın çevresinden önerildi.

Terim'e bir öneri daha geldi ve yakın çevresinden önerildi. Mariano'nun ayrılacağı Linnes ve Şener'in yetersiz olduğu ortamda bonservis bedeli ödeyerek bir oyuncu almanın zorluğundan bahsedilirken Terim'e, "Gökhan'ı neden düşünmüyoruz?" diye sordu. Gökhan'ın yaşının 35'e gelmesine karşın tecrübesi ve yüksek formuyla öne çıktığı belirtildi.

  1. 11.5.2020
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