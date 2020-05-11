Gökhan Gönül’ü alalım!
Terim'e bir öneri daha geldi ve yakın çevresinden Gökhan Gönül önerildi.
Terim'e bir öneri daha geldi ve yakın çevresinden Gökhan Gönül önerildi. Mariano'nun ayrılacağı Linnes ve Şener'in yetersiz olduğu ortamda bonservis bedeli ödeyerek bir oyuncu almanın zorluğundan bahsedilirken Terim'e, "Gökhan'ı neden düşünmüyoruz?" diye sordu. Gökhan'ın yaşının 35'e gelmesine karşın tecrübesi ve yüksek formuyla öne çıktığı belirtildi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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