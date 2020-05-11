Galatasaray'a Emre Kılınç şoku! İspanya'dan flaş teklif
Galatasaray'ın sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı Sivassporlu Emre Kılınç için bir talip daha çıktı. La Liga ekiplerinden Getafe, 4 yıllık sözleşme teklifini Kılınç'a iletti.
Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıktı. Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi.
Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin euro'dan toplamda 1.4 milyon euro'luk imza parası teklif ettiği bildirildi.
Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edildi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Emre Kılınç şoku! İspanya'dan flaş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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