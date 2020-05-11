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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'a şoku! 'dan flaş teklif

Galatasaray'a Emre Kılınç şoku! İspanya'dan flaş teklif

'ın sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı Sivassporlu için bir talip daha çıktı. ekiplerinden , 4 yıllık sözleşme teklifini Kılınç'a iletti.

'la prensipte anlaştığı iddia edilen 'a talip çıktı. 'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi.

Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin euro'dan toplamda 1.4 milyon euro'luk imza parası teklif ettiği bildirildi.

Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edildi.

  1. 11.5.2020
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