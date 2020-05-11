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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray yine o yıldızı gündemine aldı!

'i yeniden listesine aldı

Galatasaray Benjamin Tetteh'i yeniden listesine aldı

Geçtiğimiz sezon 'ın uzun süre gündemini meşgul eden yine sarı-kırmızılı takımın listesine girdi. Oyuncu için kiralama teklifi yapılacağı ifade ediliyor.

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun çalışmalarını yürüten , bitmeyen sevdası için yeniden harekete geçiyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen 'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.

Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.


  1. 11.05.2020
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