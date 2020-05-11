Galatasaray Benjamin Tetteh'i yeniden listesine aldı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın uzun süre gündemini meşgul eden Benjamin Tetteh yine sarı-kırmızılı takımın transfer listesine girdi. Oyuncu için kiralama teklifi yapılacağı ifade ediliyor.
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Radamel Falcao transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Prag'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.
Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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