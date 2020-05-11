Diagne'ye 4 gün süre verildi! Aksi takdirde...
Galatasaray'ın Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Alınan karar gereği golcü ismin evini 15 Mayıs'a kadar terk etmesi gerektiği aksi takdirde oyuncunun ailesi ile birlikte evden atılacağı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı. Golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kira sözleşmesi dolduğu halde evden çıkmayarak, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.
Belçika basınından Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre mahkeme kararını açıkladı ve Diagne'ye evi boşaltması için 15 Mayıs Cuma gününe kadar süre verdi. Oyuncu evi terk etmezse, zorla atılma kararının uygulanacağı bildirildi.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Diagne'nin, cumaya kadar Senegal'e ya da İtalya'ya taşınacağı ifade ediliyor.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Diagne'ye 4 gün süre verildi! Aksi takdirde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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