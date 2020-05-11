Diagne'ye 4 gün süre verildi! Aksi takdirde...

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı. Golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kira sözleşmesi dolduğu halde evden çıkmayarak, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre mahkeme kararını açıkladı ve Diagne'ye evi boşaltması için 15 Mayıs Cuma gününe kadar süre verdi. Oyuncu evi terk etmezse, zorla atılma kararının uygulanacağı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Diagne'nin, cumaya kadar Senegal'e ya da İtalya'ya taşınacağı ifade ediliyor.



