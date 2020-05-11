Diagne'ye 4 gün süre verildi! Aksi takdirde... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Diagne'ye 4 gün süre verildi! Aksi takdirde...

Diagne'ye 4 gün süre verildi! Aksi takdirde...

'ın Ligi ekiplerinden 'a kiraladığı Senegalli golcü , ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Alınan karar gereği golcü ismin evini 15 Mayıs'a kadar terk etmesi gerektiği aksi takdirde oyuncunun ailesi ile birlikte evden atılacağı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın 'e kiraladığı Senegalli futbolcu , 'yı karıştırdı. Golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kira sözleşmesi dolduğu halde evden çıkmayarak, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre mahkeme kararını açıkladı ve Diagne'ye evi boşaltması için 15 Mayıs Cuma gününe kadar süre verdi. Oyuncu evi terk etmezse, zorla atılma kararının uygulanacağı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Diagne'nin, cumaya kadar Senegal'e ya da İtalya'ya taşınacağı ifade ediliyor.


  1. 11.05.2020
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