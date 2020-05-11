Boca kulağa hoş geliyor!

Bir süredir Fernando Muslera'nın Boca Juniors'a transfer olacağı iddialar dolanıyordu. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirirken bu haberler başarılı file bekçisine de soruldu. "Boca gibi harika bir takımla isminizin anılması kulağa hoş geliyor" ifadesini kullansa da "Doğrudan benimle ya da temsilcimle, hiçbir temas yok" diyerek iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca, "Önümde Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığı var. Çünkü şimdiye kadar farklı teklifler aldım ama bir kontratım olduğu için bu teklifleri kulübüm her zaman reddetti" ifadesini de kullandı.