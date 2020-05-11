Boca kulağa hoş geliyor!
Bir süredir Fernando Muslera'nın Boca Juniors'a transfer olacağı iddialar dolanıyordu.
Bir süredir Fernando Muslera'nın Boca Juniors'a transfer olacağı iddialar dolanıyordu. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirirken bu haberler başarılı file bekçisine de soruldu. "Boca gibi harika bir takımla isminizin anılması kulağa hoş geliyor" ifadesini kullansa da "Doğrudan benimle ya da temsilcimle, hiçbir temas yok" diyerek iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca, "Önümde Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığı var. Çünkü şimdiye kadar farklı teklifler aldım ama bir kontratım olduğu için bu teklifleri kulübüm her zaman reddetti" ifadesini de kullandı.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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