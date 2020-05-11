Aslan sahaya iniyor

Salgın nedeniyle Beşiktaş maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor. Bu nedenle Florya'da olağanüstü hal ilan edilirken sarı-kırmızılılar 5'erli gruplar halinde çalışacak, sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek. Tesislere fazladan kimse alınmayacak. Gelenler de oyuncularla temas kurmayacak. Terim'in de idmanı izlemesi bekleniyor.