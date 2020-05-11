Aslan sahaya iniyor
Salgın nedeniyle Beşiktaş maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor.
Salgın nedeniyle Beşiktaş maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor. Bu nedenle Florya'da olağanüstü hal ilan edilirken sarı-kırmızılılar 5'erli gruplar halinde çalışacak, sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek. Tesislere fazladan kimse alınmayacak. Gelenler de oyuncularla temas kurmayacak. Terim'in de idmanı izlemesi bekleniyor.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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