‘Vergisiz Servet’ olay yarattı
Babel'in okuduğu kitap Hollanda'yı karıştırdı.
Mert Müldür'e karşılık Sassuolo'ya önerilen Ryan Babel, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Galatasaraylı yıldız, 'Vergisiz Servet' isimli kitabı okurken verdiği pozu yayınlamasının ardından Hollandalı siyasetçi Lilian Marijnissen ile kapıştı. Feyenoord'dan Toornstra'nın "Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az" sözleri ile karşılaştıran Marijnissen, "Aradaki farkı bulun" ifadesini kullandı ve tartışma başladı.
TEDAVİYE GİDİYOR!
Babel'den Marijnissen'e cevap gecikmedi. Tecrübeli oyuncu, "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır" sözlerini sarf etti. Politikacı Marijnissen de, "Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor ve diğer işlerde kullanılıyor" şeklinde yanıt verdi. Tartışma sosyal medyada büyük yankı buldu.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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