Saracchi: Şampiyonluk bizim olacak!

Devre arasında Leipzig'ten kiralanan ve kısa sürede takıma ayak uyduran Marcelo Saracchi, virüs korkusu yaşadığını ama yine de yeşil sahaları da özlediğini söyledi. Ligin başlamasının psikolojik açıdan kolay olmayacağını ifade eden Uruguaylı sol bek, "Her ne kadar lig başlasın istesem de bir endişe, ilk başlarda belki biraz korku olacaktır. Ancak er ya da geç bu korkuyu yenmemiz ve sahalara dönmemiz gerekiyor. Ben de bir an evvel yeşil sahaya kavuşmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'deki yarış hakkında da yorumda bulunan Marcelo Saracchi, 3 puan geride olduklarını belirterek şampiyonluğun en büyük adayının Galatasaray olduğunu ifade etti. Genç futbolcu, "Bu kadar uzun aradan sonra takımların hem fiziksel hem psikolojik olarak nasıl dönecekleri önemli. Herkesin lige nasıl hazırlanıp, döndüğü etkili olacaktır. Takımımızda çok kaliteli ve iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. O nedenle şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

F.BAHÇE'Yİ DAHA FARKLI YENEBİLİRDİK

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yendiği maçın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten Saracchi, "90 dakika boyunca üstün olan, pozisyona giren bizdik. Daha farklı bir skor yapabilirdik" dedi.

EVDE TEMİZLİK YAPIYORUM

Korona virüs sürecinde evde geçirdiği zamanda neler yaptığını anlatan Uruguaylı futbolcu, "Gün boyunca eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeri geliyor temizlik yapıyorum, yeri geliyor mutfakta yemek. Çocuğumla da ilgileniyorum" diye konuştu.

FATİH HOCA İÇİN ENDİŞELENDİM

Terim'in virüse yakalandığını dönemdeki duygularını dile getiren Saracchi, "Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim. Çünkü çıkan haberler, hocamın yaş grubunun daha riskli olduğu yönündeydi. O yüzden epey korktum. İyileştiği için de çok mutluyum" dedi.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTERİM

1.5 yıllığına Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı sol bek, sarı- kırmızılı takımda kendisini çok iyi hissettiğini kaydetti: Galatarasay'da kalmak çok isterim elbette. Kültürlerin yakınlığı, insanların yaklaşımı, sıcaklığı, ilgisi ve elbette İstanbul beni çok etkiledi. Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim."